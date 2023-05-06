現在若收到兵役徵集令，只需事先準備證件，古代卻是要自備裝備。大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，魏晉南北朝時代中北朝的民歌《木蘭詩》，內容是孝女木蘭代父從軍的故事，其中就寫到，「東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭」，顯示木蘭在履行府兵制職責。

于賡哲教授指出，府兵制是出現於西魏的兵役制度，由宇文泰在大統年間（535年正月—551年十二月）建立，北周、隋、唐初繼續沿用，中期隨社會經濟發展而逐漸崩壞，到了唐玄宗天寶年間才取消，改為實行募兵制，府兵制最大特色就是兵農合一，老百姓平時為民、戰時為兵，每三年要入伍一次。

于賡哲教授說，府兵制另一特點就是「衣甲錙糧自備」，百姓從軍時須自備馬匹，當時每十個士兵行軍時，會使用一個灶眼做飯，因此府兵十人稱為一火，一火需買六馱馬，如果沒有馬就用驢代替，每十人準備八頭驢，此外輕武器、鎧甲、馬具，還有前往集合地途中所需的乾糧也都要自己準備。

于賡哲教授解釋，當時國家實施均田制，將土地平均做分配，百姓已享有權利，所以需為國家盡義務，參軍時必須自備裝備，此外花木蘭是北朝的故事，她屬於虛構人物，之後經過多代人的潤色，最終在唐代成稿，而文中提到的「東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭」，完整體現出當時的府兵制。