心上人結婚了，但新娘竟不是自己！印度一對新人近日舉行婚禮，未料過程中新郎接到新娘妹妹的電話，稱他如果真的娶了姊姊，她就要以死相逼，嚇得新郎急忙暫停婚禮，並向雙方家人坦白，其實他和妹妹早在訂下婚事以前就已經相愛，雖然一開始雙方家人都十分震驚，甚至為此大打出手，最終還是決定成全他們，讓這對小倆口結婚。

綜合印度媒體報導，這起事件發生在比哈爾邦的城鎮洽普拉（Chhapra），新郎拉杰什（Rajesh Kumar）近日舉辦盛大的婚禮，準備迎娶新娘琳庫（Rinku Kumari），未料婚禮進行到一半，拉杰什突然接到新娘妹妹普圖爾（Putul）的電話，威脅他如果真的娶了琳庫，她就要以死相逼，拉杰什只好急忙暫停婚禮。

隨後拉杰什坦言，他和普圖爾早在確定婚事以前就已經相愛。當初普圖爾到拉杰什所在的城市考試，兩人便開始經常連絡，後來普圖爾還會到該城市找拉杰什，雙方感情迅速升溫，並萌生愛意，未料拉杰什突然告訴普圖爾，要娶她的姊姊，她才決定以極端的手法來阻止這場婚禮。

雙方的家人得知真相後都震驚不已，甚至大打出手，現場頓時陷入一片混亂，最後不得以請來警方調解，經過數小時的協商討論後，雙方的家人都同意取消原本的婚事，成全這對小倆口，讓普圖爾和拉杰什結婚。