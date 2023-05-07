網路上近日瘋傳一段犰狳（ㄑㄧㄡˊㄩˊ）蹦蹦跳跳收集築巢材料的影片，可愛又努力的身影令無數網友看了瞬間融化，直呼「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的好像彈跳球」。

經常分享動植物趣聞的推特帳號「エピネシス」，上月30日分享一段犰狳收集築巢材料的影片，畫面中可見，一隻圓滾滾的犰狳邊倒退邊彈跳地用前肢撿起散落在地上的樹枝、枯葉等材料，接著依序將其抱到肚子上，一步一步將材料運回巢穴。

不少網友被犰狳反向跳躍，且不斷拚命抱住更多材料的貪心模樣給融化了，紛紛留言直呼「好想幫牠一起搬」、「好像買太多東西，結果沒有手可以開門的我」、「原來動物也會『倒退嚕』，好可愛啊」、「用這方式運送築巢材料也太逗趣了吧」。

犰狳是有殼的哺乳動物，主要棲息在美國南部和中南美洲的森林、草原與半荒漠，以昆蟲為主食，同時牠們還是掘洞高手，能在2分鐘內鑽入堅硬的土地裡，一旦遇到天敵就會鑽進洞內，或是直接縮成一團，以堅硬的鱗甲保護身體，免於遭受致命攻擊。

有許多人會將犰狳和穿山甲搞混，雖說兩者遇到危險時，會不約而同地蜷縮成圓球保命，但其實兩者有很大區別，像是台灣的穿山甲為特有亞種，俗稱「鯪鯉」，其角質鱗片從頭至尾無間斷，曲線相當平滑；而犰狳有一對豎起的耳朵和細細的尾巴，以及佈滿硬甲的身體和強而有力的前肢，乍看之下猶如一隻身穿盔甲的大老鼠，因此又有「鎧鼠」的稱號。