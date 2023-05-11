戰國時期戰爭不斷，各國出現許多名將，其中被稱為「第一戰神」的是秦國將領白起，他一生打過70多場戰役，從未打過敗戰，但最後卻因功勞過大，並未獲得秦王的信任，又被其他重臣陷害，導致他被拔去爵位並賜死。

根據大陸節目《經典傳奇》報導，白起在10幾歲時入伍，在戰場上表現勇猛，引起權臣魏冉的注意，公元前293年，秦國攻打韓國的新城，韓國就聯合魏國，集結24萬士兵想報復，當時秦昭襄王能調動的兵只有10萬人，他嚇得趕緊召集大臣商量，魏冉舉薦白起，白起因此從左庶長搖身變成主將。

白起兵分兩路、前後夾擊，取得勝利並佔領5座城池，此為著名的伊闕之戰，自此開啟他的軍事生涯，參與過鄢郢之戰、華陽之戰、陘城之戰和長平之戰等並獲得勝利，被封為武安君，白起不只讓自己爵位的晉升，也使當年舉薦他的魏冉權力變大，各國若有求於秦國，使臣都是找魏冉討論，令秦昭襄王很不滿，卻要仰賴魏冉的勢力。

魏冉某次為私慾提議出兵齊國，但范雎建議遠交近攻，認為應攻打相鄰的韓魏兩國，魏冉起初以為白起忠心於他，因此不會出兵，未料白起並未拒絕，秦昭襄王才知白起忠於秦國，遂除去魏冉丞相職位，並掃蕩其勢力，但白起由魏冉提拔，仍擔心他造反，開始大量使用新人將領，魏冉勢力不再後9年，白起都未帶兵打仗。

長平之戰爆發後，許多將領上戰場都打敗仗，直到白起出兵才取得勝利，使趙國元氣大傷，他還坑殺趙國40萬士兵，當時他認為應趁勝追擊，直接攻進邯鄲滅趙國，但趙國出重金賄賂范雎，范雎不想讓白起立功，同意收下6座城池和解，白起得知後，認為秦王不信任自己，往後常稱病不上朝，秦王反認為他居功自傲。

長平之戰後過了數個月，趙國並未履行承諾，秦昭襄王再次出兵卻屢戰屢敗，下令派白起出兵，但他則表示，趙國已養好傷，且先前因被殺40萬士兵而情緒憤怒，所以無法攻下，秦昭襄王只好派出其他將領，依舊打敗戰，白起則向手下表示，自己當初說的沒錯，秦昭襄王得知後勃然大怒，下令免去白起的爵位並趕出咸陽，他離開前只是仰天長嘆，沒想到被范雎說成抱怨，秦昭襄王氣得派使者賜死白起。