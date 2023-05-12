傳言乾隆帝后宮內有一名維族后妃，全身飄散香氣，因此被稱為「香妃」，但真的有這個人嗎？史料其實並未有香妃的記載，對應的人則是「容妃」，雖然她27歲才入宮，和其他妃嬪相比較高齡，但她依舊受到乾隆帝的喜愛。

民間傳說香妃擁有體香特質，有一說是她來自新疆維吾爾族，從小喝羊奶長大，久而久之就成為她的獨特體味，當初入宮時，乾隆聞到她的味道後，認為是她的體香，因此才稱她為香妃，不過史學家認為，香妃只是文學的形象，並非歷史人物。

大陸北京故宮導覽員房博提到，翻閱史料並未找到有關香妃的記載，與之對應的是容妃，她出自新疆回部的宗教貴族，姓氏為和卓木，乾隆23年收復西北時，容妃的家族幫了很多忙，乾隆25年，容妃跟著父兄來到北京，嫁給乾隆皇帝。

容妃嫁給乾隆時已經27歲，比起其他15、16歲就選秀入宮的妃嬪們來說，她可算是相當高齡，但入宮後就被封和貴人，之後晉升為容妃，她不僅在位分上得到擢升，宮廷生活中也頗受眷顧，直到50幾歲過世，乾隆帝就在裕陵妃園寢為她修建地宮。

直到1979年，容妃墓發生坍塌，考古人員趕緊進行搶救性挖掘，在容妃棺槨上發現刻滿大量《可蘭經》，另外還找到頭骨及髮辮，地宮內有鎏金銅扣、碧璽珍珠等陪葬品，最特別的則是維族獨有的吉祥帽，專家透過宗教信仰與民族，才確定此為容妃。