多數男性都很在乎生殖器長短，鄉民更是常自稱有30公分，有人竟為此做增大手術。美國一名男子宣稱他砸8萬美元（約新台幣245萬元）動手術，獲得14英寸（約35.5公分）巨鵰，但下體重量增加後，導致他走路困難，出門經常引人注意，讓他非常困擾。

根據《每日星報》報導，33歲馬克（Marc Rocke）經常在網路擺弄身材，擄獲不少粉絲，他自稱為了讓下體更雄偉，砸8萬美元（約新台幣245萬元）接受兩次陰莖增大手術，透過注入填充物、放入醫療假體，終於獲得14英寸（約35.5公分）巨鵰。

馬克提到，術後復原是最痛苦的階段，有時會痛到難以忍受，早上甚至無法下床，如今最尷尬的是，下體太重導致他走路很困難，出門時經常引人側目，有時他只能趕緊買完東西就回家，不過卻有助於事業，他宣稱目前靠經營OnlyFans情色內容獲得不錯收入。

馬克被問及手術動機時，他說「非常迷戀巨大身體部位，例如高個子、大胸部、大屁股，還有肌肉發達的體格，像是健美運動員科爾曼（Ronnie Coleman）就是我的偶像」，因此他才決定動手術，希望自己身體部位也很巨大。

不過有眼尖網友發現，馬克拍攝影片都是戴著面罩，從未以正臉視人，而且他身上的胸肌，疑似是矽膠胸肌服，根本不是他練出來的肌肉，因此讓不少人質疑真實性，認為馬克並未動陰莖增大手術，可能只是穿戴了陰莖模型。