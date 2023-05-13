美國一名植物學家日前與朋友到河裡划船，意外看到水中央的石頭上，出現一隻超大鱷龜，抬起頭正在曬太陽，有趣的是，牠的身體很大，龜殼似乎比較小，導致牠的屁股全露出來，植物學家將畫面拍下，不少網友看了直呼可愛。

根據《The Dodo》報導，植物學家桑托雷（J. Santore）日前與朋友到芝加哥河划船，發現水中央的石頭竟在動，讓他們感到好奇，因此划過去查看，才知上面站了一隻鱷龜，而牠的殼竟比身體小，導致屁股都露出來了，桑托雷看了笑說「你看起來超讚，我為你感到驕傲」。

桑托雷受訪時表示，這隻鱷龜目測應該重60磅（約27公斤），牠的身體相當健壯，不過身上的殼明顯小了幾號，「能看到生物如此健康，讓我非常開心，顯示先前河道的汙染問題已漸漸改善，現在這條河生活了許多生物，真的是非常酷」。

據《加拿大百科全書》介紹，鱷龜頭部大、脖子長，上顎呈現鉤狀，平均壽命約25至40歲，牠們在水中遇到威脅時，通常都會選擇主動游開，不過若在陸地遇危險，由於牠們行動緩慢且底殼小，身體無法縮起來，所以會透過咬的方式自衛，近幾年人類獵殺及失去棲息地，鱷龜數量銳減，目前被世界自然保護聯盟列成易危物種。