古代封建社會，皇權是至高無上的象徵，末代皇帝溥儀卻因為生不逢時一生悲慘，而作為他的妻子，婉容更是處境淒涼。清朝最後一個太監孫耀庭就曾在自傳中，娓娓道出宮牆內不為人知的祕辛，其中便提到，婉容晚上睡覺從不關門，溥儀對此狀況也睜一隻眼閉一隻眼。

根據《新浪網》報導，溥儀礙於生理缺陷的關係，不能和婉容成為正常的夫妻，因此夜間很少去找婉容，加上當時的清朝正逐步走向敗亡，皇宮內已經沒什麼人，這種沒人的孤寂感，讓婉容十分懼怕。

清朝最後一個太監孫耀庭就曾在自傳中提到，婉容因為缺乏安全感，養成了夜間睡覺不關門的習慣，因為害怕被留下的酸楚，和半夜醒來時獨自一人的寂寞，所以她睡覺時都是象徵性地垂下床簾，好和外頭的宮女、太監說話，「或許是過分寂寞了，她對太監都跟對自己人一樣，顯得比較熱情」。

只有溥儀偶爾來到婉容寢宮，側間的宮女才退下，僅留太監在屋外當差，但這樣的情形沒有過幾次，多數情況下，婉容都是在宮女和太監的陪伴下度過失眠的夜晚。