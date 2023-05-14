近日網路上瘋傳一段令人毛骨悚然的影片，一名賈姓男子光天化日之下闖進公墓後，竟砸開其中一座墳墓，並將骨灰罈取出丟入河道「放水流」。死者家屬得知後憤而報警，賈男也因行跡敗露，當天晚上就遭警方逮捕到案。

綜合陸媒報導，江西省高安市新街派出所本月8日下午4時許接獲賈姓女子報案，指稱丈夫的骨灰被盜，警方獲報後隨即展開調查，並透過監視器鎖定犯罪嫌疑人賈姓男子，並於當晚前往他家將其抓獲。

警方調查發現，賈男與死者是親戚關係，不過兩家關係不好，一直懷恨在心的賈男為了洩憤，便在8日中午12時許，獨自開車來到當地公墓，手持長柄榔頭撬開墳墓，將裡頭的骨灰罈盜走，並隨意扔進附近河道內。所幸死者骨灰罈已被成功找回，並歸還家屬，但賈男因涉嫌盜竊骨灰罈被警方處以刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

賈男將骨灰罈放水流的離譜行徑曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「看來『死了也不放過你』這話還真說對了」、「人都死了有什麼好計較的」、「什麼深仇大恨竟連骨灰都不放過」。