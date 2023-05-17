紫禁城又叫作北京故宮，雖然占地廣大、房間數多，卻沒有一間廁所，究竟在宮中生活的皇帝、妃嬪、太監與宮女要如何上廁所呢？大陸北京故宮導覽員紙出，當時有一種名為「恭桶」的器具，類似於現代的馬桶，蹲在上方就能排便、解尿，而慈禧專屬的恭桶十分華麗，不但造型像隻大壁虎，還有紅寶石眼睛，嘴巴裡則叼著宮女們事先加工過的手紙。

大陸北京故宮導覽員房博表示，紫禁城雖然占地廣大卻沒有廁所，因此在裡面的人如果想上廁所，就必須使用一種叫作「恭桶」的東西，類似於現代的馬桶，必須蹲在上方排便、解尿。

房博指出，慈禧太后上廁所也必須使用恭桶，只不過她的恭桶會比一般人用的還大，且造型十分精美華麗，據傳慈禧的恭桶外型像是一隻大壁虎，上面鑲嵌著紅寶石眼睛，嘴巴則叼著手紙，底部還鋪有松木木屑承接排泄物，防止異味產生。

另外根據《宮女談往錄》一書，每當慈禧太后內急時，就會「傳官房」，太監必須將用黃雲龍套的恭桶恭恭敬敬地頂在頭上，送到寢宮門外請跪安，再將黃雲龍套拆開，由宮女把恭桶搬進更衣室內，另一名宮女則先在地上鋪好油布，再將恭桶放置在布上，待慈禧如廁結束，宮女再將恭桶搬到寢宮外，交給等待的太監搬回處理、清潔乾淨。

而「壁虎」嘴中叼著的手紙也不簡單，全都是由宮女事先加工而成，她們先將一大張白棉紙分開裁好，再以口含水，呈霧狀均勻噴灑在紙上，等紙潮濕軟化後，再用熨斗輕輕燙過兩遍，接著把紙裁成長條狀，並墊上濕布，二度使用熨斗熨燙，讓它變成柔軟、乾淨又有稜角的手紙即完成。