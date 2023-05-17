馬來西亞近日天氣越來越熱，不少人熱到難入眠，但開冷氣又很花錢，一名在吉隆坡唸書的大學生突發奇想，只花30令吉（約新台幣204）將電風扇改裝成「冷氣」，他將過程分享至抖音，不少人直呼「生活智慧王」。

根據馬媒報導，在吉隆坡讀大學的丹尼爾（Daniel）住在學校宿舍，近日天氣過於炎熱，導致他與室友晚上都睡不著，於是萌生自製冷氣的想法，他們買了保利龍盒、冰塊、塑料瓶和鹽，只花了30令吉（約新台幣204元），並與宿舍提供的電風扇組裝在一起變「DIY冷氣」。

丹尼爾將製作過程分享至抖音，先在保麗龍盒上方及側邊各挖開一個洞，再把冰塊和鹽放入盒中，2個切半的塑膠瓶塞入側邊洞口，再將電風扇對準保麗龍盒上方的進風孔，涼風就會從側邊洞口吹出，使宿舍瞬間降溫，而且成本還很低。

丹尼爾表示，由於宿舍空間很小，「DIY冷氣」可使室溫維持在較低狀態約2至3小時，時間長短取決於冰塊的數量與品質，如今他們晚上就算不開冷氣，也能睡得比較舒適，未來還計畫將冰塊改成乾冰，「因為乾冰融化速度較慢，可以讓低溫維持更久」。