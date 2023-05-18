英國一名女子發現大拇指指甲下出現一條棕色細紋，但她以為只是瘀青而不以為意，結果去做美甲時，竟被美甲師拒絕服務，對方還建議她盡快到醫院檢查，沒想到最後真的診斷出黑色素瘤，如今女子已經動完手術，將指甲和部分骨頭切除，正在做進一步的檢查，確保癌細胞沒有擴散到其他部位。

Scots mum's 'bruise' under fingernail turned out to be rare skin cancerhttps://t.co/fQockorW4O — The Daily Record (@Daily_Record) May 11, 2023

根據《每日紀事報》報導，蘇格蘭32歲女子史黛西（Stacey Boss）在2019年發現右手大拇指的指甲下有一條棕色細紋，但她以為只是普通的瘀青，沒有太過在意，然而當她去做美甲時，美甲師發現那條棕色細紋後，不但拒絕提供服務，還建議她立刻到大醫院檢查，沒想到真的診斷出罹患縱向黑甲症（Subungual Melanoma），這是一種發生在指甲下的黑色素瘤，也是一種罕見的皮膚癌。

史黛西受訪指出，起初美甲師拒絕服務時，她感到非常困惑，也不明白黑色素瘤怎麼會出現在甲床上，「美甲師救了我的命，她受過良好的訓練，而且懂得比我還要多。」不過受到新冠肺炎疫情影響，史黛西的就診遭到延誤，直到今年3月底才動手術，切除指甲和部分骨頭，現在仍在做進一步的檢查，確保癌細胞沒有擴散到其他部位。

經歷過這次生病，史黛西提醒大家，最好定時檢查自己的指甲，並且不要對突然出現的異狀掉以輕心，不過她也開玩笑地說，現在她只有9個指甲，所以去做美甲時都可以得到折扣，省下不少錢。