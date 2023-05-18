澳洲24歲女子瑪德琳（Madeline Kaklikos）天生擁有兩個子宮，導致受孕困難，不過求子若渴的她和丈夫多年來仍不斷努力嘗試，終於迎來好消息，兩邊不同的子宮各自懷上一名孩子，並於近期順利生下一對雙胞胎，罕見情況被醫師形容是「5千萬分之一」的奇蹟。

綜合外媒報導，瑪德琳近日受訪時透露，她與丈夫喬恩（Jon）2020年開始嘗試懷孕未果，沒想到進一步檢查後意外發現，罹患「雙子宮畸形」（Uterine didelphys）的先天性罕見疾病，也因為天生擁有雙子宮，導致受孕困難，種種打擊讓她相當沮喪，「我很怕永遠都不會有孩子」。

後來在醫師建議下，瑪德琳歷經2年嘗試，做了10次人工受孕，最後一邊子宮以人工方式懷孕，另一邊子宮則是自然懷孕，奇蹟似的懷上雙胞胎。瑪德琳表示，「醫師告訴我，發生機率是5千萬分之一，因為2個孩子位於不同子宮，且在不同的時間以不同的方式受孕。」

儘管醫師警告，要生下第2個子宮的孩子可能會有風險，不過夫妻兩人認為，這一切都是命中註定，「雖然害怕仍決定要生下來」。最後瑪德琳在今年2月20日以剖腹方式產下內特（Nate）、柯爾（Cole）2名雙胞胎男嬰，也因為早產，孩子在住院觀察17天後終於順利出院。瑪德琳透露，「當我第一次抱起小孩時，感覺心臟都要爆炸了，這是我夢寐以求的一切！」如今瑪德琳的雙胞胎兒子已經3個月大，身體狀況良好。