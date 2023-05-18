網路上近日流傳一段「電梯吃人」的恐怖影片，透過監視器可見，國外一對父子當時正要搭乘電梯，走在前方的男童突然被上升中的電梯帶往高處，接著又摔入地下，心碎的父親從電梯井抱出孩子時，男童已全身癱軟，送醫搶救後仍宣告不治。

根據大樓監視器畫面顯示，事發當天是4月13日，國外一對父子正在等電梯，電梯抵達後，父親緊接著打開了電梯門，可以看出是屬於舊式電梯，之後男童先行進入電梯，沒想到父親後腳要跟著進去時，電梯突然無預警上升，導致男童因為重心不穩跌倒，來不及反應的父親只能趕緊將孩子推進電梯，自己一度抓著電梯樓板跟著往上升。

後來父親無力支撐，從電梯上掉了下來，擔心孩子安危的他立刻爬出電梯井，並大聲向附近民眾呼救。沒想到此時孩子突然高速墜落，他聽到聲響後向後察看，並在眾人幫助下從電梯井抱出孩子。

可惜男童已經失去意識，且雙腳疑似因為被電梯門夾傷，呈現不自然的伸展。儘管男童被緊急送醫搶救，但最終仍因為傷重不治身亡，影片則被網友稱為「來自地獄的電梯」。