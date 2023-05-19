求職者參加面試時，面試方通常會準備茶水，但飲料費用究竟算誰的。新加坡男子日前與一間公司代表約在咖啡廳面試，雖然他順利錄取，但因想找一份更穩定工作而拒絕，未料對方竟向他索討面試當天的咖啡錢，讓他直呼首次遇到這種事。

根據《光明日報》報導，蘇雷什（Sriram Suresh）近日在咖啡廳與一間公司代表約面試，雖順利獲得錄取資格，但他認為這份工作不夠穩定，因此傳簡訊婉拒，未料對方先是給予祝福，接著回覆「順道一提，你上周的咖啡錢是6.5新幣（約新台幣148元），可用PayNow支付，謝謝。」

蘇雷什馬上匯錢並傳送匯款截圖，表示「我參加過很多場面試，從未遇到面試方要求付咖啡錢，若提早知道是這樣，當天我會自己付，現在這樣顯得很不專業，希望你下次面試前能告知求職者，若是婉拒工作，會被要求補付咖啡費用」。

蘇雷什坦言，經過這一件事後，他對該公司留下壞印象，「我想我逃過一劫了，謝謝你寶貴的時間。」他將此事分享至臉書，在網路上引發討論，不少人直呼公司太小氣，事後公司經理致電道歉，全程都很專業、態度佳，並將咖啡錢退還給他。