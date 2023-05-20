小心玩笑開大了，惹禍上身！巴西一名老闆2年前臨時起意，將自己的精液加進甘蔗汁之後，裝作若無其事地請員工喝，沒想到近日東窗事發，該名員工雖已離職，但仍重回舊公司向對方興師問罪並持刀攻擊報復，導致前老闆傷重不治。

綜合外媒報導，這起事件發生在戈亞斯州瓦爾帕萊索（Valparaíso de Goiás），34歲男子梅洛（Mauricio Roger Rodrigues Melo）從同事口中得知，前老闆卡瓦爾坎特（Edivan Alves Cavalcante）2年前在甘蔗汁中加入自己的精液，接著遞給不知情的他喝下，以此作為惡作劇取樂。

得知真相的梅洛對卡瓦爾坎特的怨恨日漸增加，最終選在本月2日回到舊公司和前老闆理論，並在激烈的衝突過程中持刀刺殺對方。儘管卡瓦爾坎特被緊急送醫搶救，但最終仍傷重不治；至於梅洛則在案發後逃離現場，不過很快就在自家附近的一處林地遭到警方逮捕。

警方當場在梅洛身上搜出兩把刀，認為他為了報復前老闆已經做好萬全準備，因此對其進行預防性拘留，目前全案仍在調查當中。