Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto 😳 pic.twitter.com/T2lLKaLe4E — Crazy Clips (@crazyclipsonly) May 13, 2023

加拿大一名男子近日在街頭與人爆發口角衝突，沒想到一言不和竟將掛在身上的寵物蟒蛇當作皮鞭，瘋狂抽打對方，即使對方被打到連滾帶爬也不罷休，直到警方抵達現場才結束一場鬧劇，男子也隨即遭到逮捕。

綜合外媒報導，事件發生在多倫多小義大利區，45歲男子阿維拉（Laurenio Avila）10日晚間，將寵物蟒蛇掛在脖子上後外出散步，不知何故突然與街上一名陌生男子發生激烈口角，接著爆發肢體衝突，但令現場目擊者錯愕的是，阿維拉竟然將寵物蟒蛇當作武器攻擊對方。

根據網路上瘋傳的影片顯示，阿維拉將蟒蛇當作皮鞭，不斷抽打對方，受害男子被打到連滾帶爬，但阿維拉依舊不肯罷休，直到警方獲報後趕抵現場，大聲命令兩人趴在地上，阿維拉才一把將寵物蟒蛇扔在地上束手就逮。

多倫多警方證實，這起衝突涉及2人1蛇，隨後阿維拉因涉嫌使用武器襲擊他人以及虐待動物等罪名，目前遭到還押候審。