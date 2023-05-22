美國佛州警方日前巡邏時，發現一隻趴在沙灘上休息的鱷魚，其中一名員警鼓起勇氣靠近、拍了拍牠的尾巴，未料鱷魚竟一點反應都沒有，大家湊近查看，才發現這根本不是鱷魚，而是一個鱷魚造型的沙雕，栩栩如生的外型讓大家都驚嘆不已。

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Oh, that reminds us. We love the talented people creating works of art in the sand, but with it being turtle nesting season, remember to flatten sandcastles/sculptures before you leave. The sea turtles will thank you! 😁 — Treasure Island, FL (@TresIslandFL) May 12, 2023

根據《福斯新聞》報導，本月11日晚間，佛州金銀島（Treasure Island）警方在海灘巡邏時，發現一隻身長約3.6公尺的巨鱷，趴在沙灘上一動也不動，似乎正在休息，其中一名員警小心翼翼地上前拍了拍鱷魚的尾巴，牠卻仍舊沒有動靜，眾人湊近查看，才驚覺這並不是真正的鱷魚，而是外型十分逼真的鱷魚沙雕，終於鬆一口氣，忍不住笑了出來。

不過目前正值海龜產卵季，海龜需要平坦的表面才能順利產卵，通暢的道路也能使剛孵化出來的小海龜更容易找到大海，因此警方隨即將沙雕推平，並在臉書粉專PO出照片，呼籲其他遊客，「我們喜歡有才華的人在沙灘上創作藝術品，但現在是海龜的產卵季節，記得在離開前把沙堡、沙雕弄平，海龜會感謝你的！」

網友們看到照片後，也對鱷魚的逼真程度感到驚訝，紛紛留言，「天啊！這也做得太像了」、「這很有趣，但在晚上看到絕對會嚇死」、「作品被誤認成真正的鱷魚，這是對製作者最大的稱讚」、「不管這個沙雕是誰做的，我只想說做得太好了！」、「這傢伙太有天賦了」。