日本一名男子進入系統開發公司上班，未料入職後，不但工作內容和他想像的差距極大，還被要求出差，連續15天工作長達14小時，忙完以後想要補休也被拒絕，甚至拿不到任何加班費，不合理的待遇讓男子憤而離職。

根據《日刊SPA！》報導，20多歲的男子三橋大地（化名）原本希望進入系統開發部門，入職後卻被分配到管理餐飲業收銀的後台程式，主要負責解答客戶的問題，由於和理想中的工作相差太多，三橋在員工培訓結束後，主動向上司表示「想做開發」，卻被對方以「讓你先了解客戶如何使用系統」為由拒絕，三橋認為上司說的似乎有理，決定先暫時忍耐。

然而就在日本黃金周後，公司的業務變得繁忙起來，地獄般的日子也隨之展開。三橋在公司前輩的要求下跟著出差，每天都早上9點開始上班，晚上到了將近凌晨才下班，這種熬夜加班的日子就這樣過了12天，好不容易終於忙完了，以為可以稍微喘一口氣，上司又突然告知，在客戶的要求下，其他人雖然可以休息，但三橋必須再加班3天，儘管心裡有很多不滿，三橋仍努力完成工作。

歷經15天上班，三橋原本想申請補休，公司卻說「接下來一周可能會有突發事件」而不准假，甚至幾天後又想派三橋到外地出差；不僅如此，三橋以為熬夜加班會拿到一筆豐厚的加班費，卻被告知「我們公司是算年薪的，沒有加班費」，這句話成為壓倒三橋的最後一根稻草，在入職2個月後毅然決然遞出辭呈。