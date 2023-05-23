清朝的欽差大臣林則徐中晚年受疝氣所苦，有人推薦他到一間美國人開設的醫局看病，他卻三番兩次派出「替身」幫忙，始終不願親自前往，歷史學家指出，其實是因為當時正值「禁鴉片令」時期，清廷與外國人關係緊張，林則徐甚至假扮成別人前往醫局治療，為的就是不想暴露自己的身分，以免惹上麻煩。

大陸中國人民大學歷史學院副教授牛貫杰指出，林則徐在中老年時期為暗疾「疝氣」所苦，於是有人就向他推薦來自美國、在廣州開設「新豆欄醫局」的醫生伯駕，林則徐通過廣州十三行的行商伍浩官，請伯駕為他開具疝氣的處方，伯駕分析病因後，則建議林則徐應該要綁疝氣帶，並表示必須由醫生親自替病患綁上。

牛貫杰表示，由於當時正值林則徐發布「禁鴉片令」，他還親自搭船到虎門銷煙，所以清朝與外國人的關係非常緊張，林則徐也不想以欽差大臣的身分去看西醫，於是先派一名同受疝氣所苦的幕僚來到新豆欄醫局，替他試綁疝氣帶，並回報接受治療後的感覺是「通體舒暢」。

過沒幾天一名聲稱是林則徐兄弟的人也來到醫局，據伯駕自述，這名男子的身材和林則徐十分相似，還告訴他「凡吾適合之托帶，必然適合吾兄」，伯駕只能無奈答應。

治療結束後，伯駕在病歷報告寫上，「病例6565號。疝氣。病人：林則徐，欽差大臣。」由此可知這位病患其實就是林則徐本人，後來他還在公開場合表揚伯駕的醫院，以表達自己的感謝之情，甚至在病逝前大喊「星斗南」，據歷史學家朱維錚考證，這三個字正是「新豆欄」的閩南發音。