熟悉歷史的人對於「三分天下諸葛亮，一統江山劉伯溫」這句話並不陌生，將劉伯溫比做前朝諸葛亮，以神機妙算、運籌帷幄著稱於世。不過朱元璋雖然在劉伯溫的匡扶下成就明朝大業，甚至得以在危急時刻轉危為安，但因為生性多疑，劉伯溫擔心惹禍上身，最終選擇告老還鄉，臨死前還留下一計，不僅騙倒了朱元璋，也戲耍了朱家200多年，沒想到最終卻被一個農民給識破，讓後人再度被他的智慧所折服。

根據《搜狐網》報導，劉伯溫憑藉自身的軍事才能，幫助朱元璋打下大明江山，並將畢生心血寫成了一本名叫《百戰奇謀》的兵書。洪武8年，告老還鄉的劉伯溫因為重病，知道自己不久於世，便將兒子叫來身邊，直言當今聖上生性多疑，若將兵書秘笈傳給孩子，一來才智不足無法領會，二來恐怕遭來禍害，不如將兵書燒了，一了百了。

果然劉伯溫死後，朱元璋美其名派遣大臣胡惟庸前去弔唁，實際上是來探尋《百戰奇謀》的下落，劉伯溫的兒子透露，兵書已經被父親燒毀，只留下一本《郁離子》和給皇上的一封親筆信。胡惟庸回去覆命後，朱元璋看完了書信，就將《郁離子》丟在一旁，並不相信劉伯溫會捨得燒毀自己畢生心血寫下的兵書。

為了找出《百戰奇謀》，朱元璋更下令將劉伯溫原本住的地方「掘地三尺」，但還是無功而返。朱元璋臨終前，甚至還叮囑子孫《百戰奇謀》的重要性，關係到大明江山社稷，要他們務必找到這本兵書，不過直到明朝滅亡，朱家人找了200多年依舊沒有找到，殊不知《百戰奇謀》其實就藏在《郁離子》的原稿裡面，直到農民起義軍領袖李自成攻入北京城後，仔細翻閱了《郁離子》，赫然發現書中記載了〈料敵〉、〈布陣〉等兵法，才意外揭開這個歷史謎團，也讓後人驚呼劉伯溫的智慧異於凡人，連朱元璋都被徹底給騙倒了。