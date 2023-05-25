清朝乾隆帝死後被埋在裕陵，未料陪葬品卻被孫殿英盜光，其中還有一把九龍寶劍，寶劍之後被轉送給好幾個人，例如中華民國陸軍中將戴笠、川島芳子等，詭異的是，接觸過寶劍的人都沒好下場，寶劍更是下落成謎。

大陸導遊房博在微博提到，乾隆帝地宮遭孫殿英盜光，他的遺骸被亂扔，陪葬品中有一把九龍寶劍，孫殿英將它送給陸軍中將戴笠，而將寶劍挖出來的孫殿英，死因竟成謎，一說是他被俘虜，在解放軍戰俘營中絕食而亡，另一說則是他有吸食鴉片嗜好，因而患上「煙後痢」，最終中毒太深病逝。

而戴笠拿到寶劍後，並未第一時間交給蔣中正，而是給手下馬漢三保管，馬漢三到張家口地區偵查時，被當地日偽機構發現，日本特務田中隆吉將人抓住，馬漢三立刻投降，並將寶劍交給對方，身為山西派遣軍參謀的田中隆吉，之後被派到山西戰場卻連打敗仗，日本軍部要來算帳，他便將寶劍給川島芳子。

川島芳子獲得寶劍後，沒多久抗戰勝利，她被關進看守所，寶劍再次被馬漢三奪走，戴笠審問川島芳子後，才得知馬漢三曾叛國投敵，打算向他算帳，馬漢三知自己小命不保，召集手下想刺殺戴笠，1946年3月兩人相見後，他先是獻出珠寶及寶劍，假裝自己很忠心，戴笠收下寶物後也不再追究。

戴笠在1946年3月16日準備離開北京到天津，打算從天津坐飛機到上海，未料卻發生空難，寶劍被燒毀只剩劍身，與戴笠遺體一起埋了，而國民政府審問馬漢三，他坦白在飛機上放炸彈，最終在看守所被秘密處決，而戴笠被埋在南京靈谷寺附近，但他曾殺害過許多人，1951年引發當地人不滿，他的墓被夷為平地，寶劍也被扔進池塘。