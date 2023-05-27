隋文帝實行考試選拔人才，奠定科舉的基礎，之後科舉制度在唐朝發展成型，考生想要求取官職，唯一的辦法就是考試。有趣的是，古代考生進京趕考，卻喜歡到青樓尋歡，考場甚至離青樓非常近，歷史教授解釋，因為考生們通常都有錢有閒。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，舊時的考場稱作「貢院」，其中南京「江南貢院」規模最大且影響最廣，位於青樓林立的秦淮河岸邊，繼承唐代的特點，由此可見，考生一直是青樓的主要顧客，由於他們遠離家人，因此有閒，另外當時的人能參加科舉制度，家裡通常都有錢，再加上他們年少輕狂，所以時常流連於青樓。

知名文人杜牧、白居易、元稹及溫庭筠等都是青樓常客，其中杜牧最常以青樓為背景寫作，例如《贈沈學士張歌人》、《贈別二首》、《張好好詩》、《兵部尚書席上作》、《金谷園》、《題桃花夫人廟》，最知名的《贈別二首》寫到，「春風十里揚州路，卷上珠簾總不如」，這是杜牧離開揚州前，寫給與自己交情好妓女的詩作。

此外從城市布局也能看出科舉與青樓的關係，唐代長安的青樓主要集中於平康坊，平康坊以北為崇仁坊，是通過科舉的考生等待授官居住地，所以考生就經常在鄰近平康坊的「宣陽坊」、「親仁坊」兩處租屋，離考院與青樓都很近。

于賡哲補充，現在耳熟能詳的作品，很多都是在青樓完成，根據《唐才子傳》記載，「每題詩倡肆，譽之則聲價頓增，毀之則車馬掃跡。」指唐代青樓女子也知考生的影響力，每當知名考生光顧時，她們會請對方在牆上題詩，牆若被寫滿，還會準備木板，讓考生繼續創作，當青樓有了名人加持，生意自然就會更好了。