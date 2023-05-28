在傳統民俗療法中，收驚是常見的儀式之一，無論是受到驚嚇或是小孩無故哭鬧都適用，近日網路上瘋傳一段影片，不過收驚的對象不是人，而是一隻柯基，加上牠一臉茫然的淡定模樣，意外紅到國外，影片短短4天就吸引近百萬人朝聖。

有網友近日在抖音（TikTok）分享一段狗狗收驚的超萌片段，拍攝地點位於桃園龍潭無極王母宮，從畫面中可見，師父一手捧著小柯基，另一手拿著一把香，在柯基頭上頻頻比劃，口中還唸唸有詞，態度認真嚴肅，至於小柯基雖然一臉茫然，但也沒有掙扎，任由師父單手捧著施法，全程十分配合。

短短17秒的影片曝光後隨即在網路上爆紅，甚至吸引不少外國人注意，並且對收驚文化有了初步認識，網友們紛紛留言直呼，「這麼乖是因為有神明加持嗎」、「狗狗毫無頭緒地得到了祝福，牠可能只覺得『我在飛』」、「我猜那隻狗現在會通靈了」、「這個男生是怎麼做到，面對這麼可愛的狗狗不笑的」、「第一次看到狗狗可以收驚，太可愛了」。

事實上，不是只有人才可以收驚，寵物也可以，過去就有不少飼主帶著毛小孩前往廟宇收驚，也有人趁著過年走春時，牽著愛犬一起走平安橋，祈求身體健康平安。