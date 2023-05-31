歷史上不少王朝出於軍事、政治與經濟考量，除了設首都外，還會選一些重要城市為都城。以三國曹魏來說，當時設了5座都城，分別是長安、譙、許昌、鄴及洛陽，主要與各地的歷史價值有關，例如譙是曹操的故鄉，而長安及洛陽則是前朝古都。

北京大學城市與環境學院歷史地理研究中心教授韓茂莉指出，三國時期曹魏政權設了長安、洛陽、鄴、譙及許昌5座都城，但實際上還是以洛陽為首都，不少現代學者認為，嚴格來說不算是5都，其他4座比較像陪都，也就是直轄市的概念，曹魏政權為何會設5都城，主要與古人對這5座城的評價有關。

長安為西漢的都城，是擁有悠久歷史的古都，在當時具有重要價值，到了漢光武帝劉秀建東漢後，未再繼續使用長安，而是建都於洛陽，因此曹操獲得政權後，長期居住洛陽，待兒子曹丕上台，還在洛陽接受漢獻帝的「禪讓」，所以在此設為曹魏王朝的首都，也是向天下證明自己是正統繼承人。

而譙是曹操的老家，古人對於故鄉極為重視，因此將其視為具政治意涵的都城，鄴城則是東漢年間，曹操自認護漢獻帝有功，朝廷便立他為魏公，封地就位於現今河北南部至山西南部一帶，其中包含鄴城，位於封地的核心地區，對曹操意義非凡，當曹操掌握政權後，經常奔走於洛陽及鄴兩地，顯現出鄴城的價值。

而許昌距離洛陽不到200公里，兩座都城如此靠近，在古時很少見，曹操當年將漢獻帝遷居於此，並開始「挾天子以令諸侯」，許昌可以說是他握有政權的起點，對於曹魏王朝意義重大，曹操一開始很努力經營許昌，使該都城成為重要政治核心地帶。