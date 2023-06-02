狼是凶猛的食肉動物，但牠們其實也有柔情的一面。大陸新疆一隻野狼不慎落水，無法自己上岸，警察看到後合力救援，隨後帶牠前往安全地方野放，未料野狼並沒有馬上離開，反而是頻頻回頭看警察，靈性反應讓不少人看了直呼感動。

綜合陸媒報導，新疆居民日前在水渠發現一隻野狼，困在水中載浮載沉，由於水渠周圍的牆太高，導致野狼無法自己爬出來，居民連忙報警求助，警察隨後聯繫專業人士，並帶救援用具前往，野狼當時不知對方是來救自己的，被逮後不斷掙扎，警察費了一番功夫，才順利將野狼拉上岸。

野狼被裝進籠子裡，發現牠腿部有多處挫傷，因此先安置於動保單位，直到牠身體恢復後，員警帶至郊區野放，未料當籠子門打開後，野狼緩緩跑了出去，隨後頻頻往回看，爬到半山腰時再度往下看，似乎正在向員警道謝，打破人們對野狼的冷血印象。

影片被分享至微博，累積143萬觀看次數，不少網友表示「狼若回頭不是報恩就是報仇，這句話我信了」、「萬物皆有靈，雖然狼很兇猛，但牠們也有柔情的一面」，不過也有人提到，「水渠周圍修建太高，導致狼出不來，其他小動物掉下去必死無疑，建議加裝防護網」、「野狼回頭望不是感謝吧，是在確認有沒有被跟蹤」。