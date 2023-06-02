眾所皆知，秦朝士兵驍勇善戰，不僅橫掃六國，還北擊匈奴、南攻蠻族，助秦始皇完成統一大業，秦朝也成了歷史上第一個中央集權的帝國，不過最讓人感到詫異的是，如此強大的鐵軍並沒有「俸祿」可領，之所以願意為秦始皇賣命，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，秦始皇率領號稱虎狼之師的秦軍，先後攻破六國，統一了天下，原以為秦軍之所以如此賣命，跟豐厚的待遇有關，殊不知湖北考古人員卻意外從一封2千多年前的家書得知，秦軍竟然沒有俸祿可領，迫使士兵們只好寫信向家人要錢餬口。

進一步探究發現，秦軍為何願意在一毛俸祿都沒有的情況下，心甘情願上戰場，背後原因跟戰國時代政治家商鞅有關，他將秦國變成了軍事帝國，使得人民不是在家耕田、生產軍糧，就是離家參軍、為國打仗，同時他還推行「軍功爵制」，顧名思義就是論功行賞，士兵們能透過軍功達到翻轉階級的機會。

而軍功爵制共分為20級，從1級「公士」到20級的「徹侯」，獎勵各有不同。以公士來說，士兵只要斬獲敵軍精銳前鋒一顆腦袋，就可以獲得一級爵位，並賜田一頃、宅一處和僕人一名，斬殺的腦袋越多，獲得的爵位就越高。由此可知，秦軍之所以願意不顧一切浴血奮戰，除了爵位、土地、房屋等多重誘因之外，更重要的是，這也是秦國底層階級能夠晉升貴族的唯一出路。