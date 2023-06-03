經常看古裝劇的人，對於主人家拒絕客人進門，而給吃「閉門羹」的說法肯定不陌生，不過閉門羹一詞最早出現於唐代馮贄（ㄓˋ）的《雲仙雜記·迷香洞》，在古代不僅是一道菜，還和青樓名妓有關，流傳至今更成了安徽一帶著名的傳統美味。

根據《搜狐網》報導，「閉門羹」一詞，最早出現於唐代馮贄所著的《雲仙雜記》，「史鳳，宣城妓也。待客以等差…下列不相見，以閉門羹待之。」內容提到，青樓名妓史鳳不僅擁有沉魚落雁的美貌，而且能歌善舞，名聲很快就傳遍千里，吸引不少仕紳名流、公子哥砸重金求見，只為了一睹芳容。

不過史鳳除了長得漂亮，也很有個性，對於每天慕名而來的貴客，不可能全部招待，於是便將前來求見的男子以品、貌、才、學分成三六九等，至於那些紈褲子弟、不學無術之輩，則通通拒之門外。另一方面，史鳳又擔心把客人都得罪光，於是決定親手準備羹湯，安撫這些被怠慢的公子哥，這樣一來，客人們只要一看到羹湯，就會知道史鳳沒時間接客而識相離開。

這道料理也稱之為「閉門羹」，裡頭除了豆腐之外，還有鴨腸，由於在當時都是廉價的食材，隱隱透露著對於客人的輕視。不過讓人始料未及的是，客人們竟然一吃上癮，還特地前往青樓，只為了吃上這碗羹；如今這道閉門羹更成了安徽沿江一帶著名的傳統美味。