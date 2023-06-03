清朝道光皇帝以節儉聞名於世，修建陵墓時他就表示，不必蓋帝王標誌性建築，例如明樓及方城，不過施工過程中，他講求簡約但不簡單，陵墓內的隆恩殿建材全使用昂貴的金絲楠木，專家表示，道光會如此節儉，除了個性使然外，再來就是受當時國力影響。

大陸導遊房博在微博提到，道光的陵墓「慕陵」位於清西陵陵區最西側，他開始下令建造陵墓時，就叮囑不必建帝王標誌性建築，例如帝王陵墓正前的高樓「明樓」、方城和琉璃花牆，道光會做出這種選擇，除了是他人格特質外，另外就是當時處在清朝國力最弱的年代。

此外道光修建慕陵前，其實選址於清東陵的寶華峪，遵照爺爺乾隆提出的父子分葬的建陵制度，未料修建7年後，道光視察發現地宮滲水嚴重，氣得處置建陵的大臣，並另外再找其他地方修建，最終選在清西陵，不過他雖下令能省則省，但施工過程抱持簡約但不簡單。

墓陵內隆恩殿建材選用昂貴的金絲楠木，東西方兩側的配殿也是，而且天花板和牆面都刻有龍頭浮雕，隆恩殿加配殿一共有1317條，道光皇帝彌留時留下遺詔，提醒咸豐皇帝百年後要替他將聖號刻在明樓，當時咸豐非常困惑，之後才知父親是希望增建明樓。

根據大陸國家圖書館留下的資料，咸豐當時很想完成父親的遺願，他剛上位不久，就曾派官員去清東陵、清西陵考察，研究每位皇帝的明樓，就是打算做參考，計畫幫父親新增明樓，無奈當時國內出現捻軍、太平天國、英法聯軍等，國庫空虛無法修建。