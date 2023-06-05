Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti - https://t.co/NvxYwkw8Ql

Kanada'da bir kadın, arazisine koyduğu kamerada rastladığı görüntülerle hayatının şokunu yaşadı. Büyükbabasıyla birlikte kamera kayıtlarını inceleyen Corinea Stanhope,... pic.twitter.com/uZLtZQD1En — 🚨 Son Dakika Haberleri 🔥📣🚨 (@sondakikacc) June 3, 2023

加拿大一名女子透露，自己和爺爺偶然從樹林中架設的攝影機發現，有人疑似在進行傳聞中的「女巫儀式」，但最讓她感到不安的是，兩名裸女竟然蹲在地上生吞鹿屍，讓她看了震驚不已，雖然一度想報警，但爺爺認為對方並沒有犯法，因此打消念頭。

綜合外媒報導，36歲的史塔霍普（Corinea Stanhope）在住家附近的鮑威爾河（Powell River）周遭架設隱藏動物攝影機，藉此了解有哪些動物出沒，沒想到近日和爺爺透過鏡頭卻看見令人不寒而慄的畫面。

影片中可見，兩名近乎全裸的女子披散著長髮，出現在距離史塔霍普住處不到2分鐘的樹林內，接著走到一隻死鹿身旁，蹲下後就開始生吞鹿肉。史塔霍普表示，兩名來歷不明的女子在日落10分鐘後就出現，儘管無法確認她們究竟是在吃、聞，還是輕吻鹿蹄，但駭人行徑讓她不禁聯想到當地瘋傳的女巫儀式怪談，也終於意識到為何家中馬匹經過該處都會出現狂躁不安的反應，「我本以為是憑空杜撰的，但我開始相信這些故事了」。

史塔霍普表示，因為擔心女兒和牲畜的安全受到威脅，曾一度想報警處理，但爺爺認為對方只是行蹤詭異，並沒有做出違法或是過激的行為，史塔霍普只好打消報警念頭。