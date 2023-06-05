泰國一名孕婦日前出現腹痛、腹瀉等症狀，還感到噁心、不斷嘔吐，就醫後醫生在她的嘔吐物中發現異物，送去化驗發現是2條成蟲階段的蛔蟲，長度分別為10公分和15公分，經過問診才得知，這名孕婦平時有吃生菜的習慣，認為她可能未把蔬菜洗乾淨，才不小心誤食蟲卵。

根據泰媒報導，位於泰國素叻他尼的東薩克醫院（DonSak Hospital）日前在臉書粉專分享一則病例，患者為一名27歲女性，當時已經懷孕8個月，到院前她出現間歇性腹痛、噁心、腹瀉，且嘔吐了5次，就醫檢查期間又吐了2次，醫生在她的嘔吐物中發現異物，抓出2隻蛔蟲，長度分別為10公分和15公分，送驗後發現都是成蟲階段的蛔蟲。

問診後得知，原來這名孕婦平時有吃熟食搭配新鮮生菜的習慣，認為她可能是因此吞下蟲卵，經過驅蟲治療後，症狀已有明顯好轉。報導指出蟲卵通常存在於潮濕的土壤或水中，人類食用被蟲卵汙染的蔬果後，就會導致蛔蟲在腸道寄生、成長。

素叻他尼府首長和公共衛生博士共同呼籲，民眾應該注重飲食衛生，事實上蛔蟲病在過去是常見疾病，但隨著醫療技術進步、衛生知識普及而逐漸減少。因蔬菜清洗不乾淨導致感染蛔蟲，其實很簡單就可以避免，只要將蔬菜放在水中浸泡10分鐘，再用流水沖洗至少2分鐘，就能有效清除寄生蟲與化學殘留物，希望民眾不要因此感到驚慌，新鮮蔬菜仍是可以食用的。