現代人生活壓力大，喜歡養寵物相伴，不過大陸河北卻有一隻柯基犬疑似因為被棄養，心理受到創傷，即便到了新家仍出現不斷在同個地方繞圈的舉動，畫面曝光令無數網友十分心疼。

綜合陸媒報導，近日微博上瘋傳一段影片，內容指出，河北一隻柯基疑似遭到棄養，後來自行跑到犬舍，並被好心人收養。不過新飼主將其接回家後，卻發現牠會不停在同個地方繞圈，頻率高到將紅磚地面磨出深黑色印記，且路線還經過一個低矮階梯，但柯基依舊照跑不誤。

對此，獸醫診斷確認這是憂鬱症導致的刻板行為，很可能是受到過去被棄養的陰影所影響，才會出現異常舉動。新飼主得知原因後心疼不已，表示日後會多花時間陪伴柯基，早日走出陰霾。

影片曝光後網友們也心疼表示，「第一次看到這麼瘦的柯基」、「都皮包骨了，可憐的毛孩子」、「希望新主人能多擁抱治癒牠」；也有人看了心有戚戚焉，「動物在狹小的空間待久了就會無意識地重複做一個動作，或是一直轉圈，動物園裡有很多這樣的，之前就曾看見一匹狼沿著8字的軌跡轉」。

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