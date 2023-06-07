美國一名女子日前到加州海邊遊玩，發現沙灘上有一個「巨型獠牙」，外觀呈現黑褐色，由於不清楚是哪種動物的牙齒，於是她將牙齒拍下PO網，一名古生物學家看到照片後大為震驚，指這是滅絕物種「太平洋乳齒象」的牙齒，可說是重大發現。

根據《Trendy Digests》報導，女遊客舒赫（Jennifer Schuh）近日到聖塔克魯茲郡（Santa Cruz）附近海灘遊玩，發現沙子裡出現一個獠牙，外型呈現柱狀，顏色為黑褐色，舒赫拍下牙齒照片PO網求解，表示「它看起來有點奇怪，像是被燒焦了」。

聖塔克魯茲自然歷史博物館古生物學家湯普森（Wayne Thompson）看到照片後，回覆這是成年太平洋乳齒象（Pacific mastodon）的磨損臼齒，可說是重大發現，他趕緊聯繫舒赫，一起前往海邊找回牙齒，無奈它早已不見，湯普森還在社群平台發出「尋牙啟示」。

不久後一名男子史密斯（Jim Smith）在海灘慢跑，途中發現這顆牙齒，正好他知道這則尋牙啟示，趕緊聯繫聖塔克魯茲自然歷史博物館。館內經理布勞頓（Liz Broughton）找到牙齒非常開心，提到乳齒象在加州生活於500萬至1萬年前，「此次發現的標本年齡不到100萬年，按化石的標準來看，可算是新的。」