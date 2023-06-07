古代中原邊境常有遊牧民族入侵，但漢末三國時期，卻鮮少有異族侵擾的狀況，有一說是三國名將太多，真的是如此嗎？大陸歷史作家表示，其實當時有鮮卑、烏桓等北方民族，但無奈他們遲遲未統一建國，所以實力無法與中原對抗。

大陸歷史作家邙山野人提到，東漢末年有山越、南蠻、匈奴、鮮卑、烏桓及高句麗都算是異族，是威脅中原的主要民族，不過異族若想入侵中原，前提是要實現內部整合，建立統一政權，才能與中原對抗，例如匈奴崛起就是冒頓單于統一草原，而漢末三國時期，正好面臨北方舊霸主衰落，新霸主尚未誕生的時期。

舊霸主指的是匈奴，冒頓單于首次統一草原後，成為霸主長達100年，直到被漢武帝擊敗才沒落，在東漢初年分為北匈奴與南匈奴，南匈奴成為東漢的附庸，遷入塞內居住，而北匈奴則逐漸西遷，表面上來看，南匈奴像重新統一草原，但南單于其實淪為東漢的傀儡，到東漢中後期，漠北草原呈現無政府狀態，所以當曹操挾天子後，很快就掌握南匈奴的主導權，也顯示南匈奴在三國時期，基本上不構成威脅。

而當年被冒頓單于所滅的東胡後裔「烏桓」和「鮮卑」，則是新尚未誕生的新霸主，西漢時成為匈奴的臣屬，同樣也未完成統一，所以並未對東漢造成影響，到東漢末年，烏桓分成5、6個大部落，割據勢力之一的袁紹為了利用烏桓，因此矯制封其中三王為單于，他們也因此支持袁紹，最終被曹操北伐征服。

而鮮卑相對於烏桓，反而對中原造成較大威脅，兩次建立起強大部落聯盟，差點統一建國，但卻沒維持多久就崩解，第一次結盟在漢桓帝時期，由鮮卑首領檀石槐帶領，未料他卻死得早，兒子又無能，第二次曹操擔心鮮卑坐大，曹魏的幽州刺史王雄，派出劍客韓龍刺殺盟主軻比能，才導致聯盟再度分裂。