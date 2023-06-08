美國阿拉巴馬州一名36歲女子從小就很胖，因此常被同儕嘲笑，導致她對食物更加依賴，母親過世後，她難過到靠吃排解憂傷，一度胖到392磅（約177.8公斤），之後為了健康著想，開始控制飲食鏟肉，但瘦下來變辣妹後，她卻崩潰直呼「毀了性生活」。

根據《紐約郵報》報導，36歲史嘉蕾（Scarlet Corsi）從小就因體重常被同學欺負，她回憶說「他們會稱我『備胎』、『胖子』，還有人希望我把自己吃到撐死，這樣就不用看到我了」，經歷霸凌讓她對食物更依賴，2018年母親過世後，她變得暴飲暴食。

史嘉蕾提到，當時她每天要喝12罐碳酸飲料，早餐喝2杯咖啡、餅乾；午餐是30條雞肉條、薯餅及2杯能量飲；晚餐為墨西哥捲餅和披薩，搭配可樂和咖啡，導致她胖到392磅（約177.8公斤），有一次到遊樂園玩時，就因體型無法乘坐遊樂設施而被其他遊客嘲笑。

史嘉蕾為了過上正常生活，因此接受胃袖狀切除手術，術後也改變飲食，主要採用生酮飲食法，多吃瘦肉搭配蔬菜，成功甩肉238磅（約108公斤），但瘦下來後身上的贅皮重達28磅（約13公斤），贅皮太多嚴重影響她的生活，甚至難以與男友親密互動。

史嘉蕾說，「無論我怎麼動，身上都感覺有東西掛著，晃動還會發出皮膚拍打聲，導致我不太想進行性行為，對自己的身體產生恐懼感」，就連胸部也垂得很嚴重，雖然伴侶並未嫌棄，但她漸漸地沒有自信，而且贅皮還會引起皮疹、擦傷等，甚至無法正常運動、彎腰及坐直，目前她創立募資平台，希望有朝一日能動手術除贅皮。