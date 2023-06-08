秦朝滅亡後項羽和劉邦為奪權而爭鬥，其中一場戰役「井陘之戰」相當知名，也就是成語背水一戰的典故，漢軍主將韓信帶領軍隊攻趙國，儘管軍隊數量較少，僅4、5萬人，但他靠著地形與謀略打贏，大陸歷史作家還原戰術原貌，並分享「兵仙」韓信的4奇招。

大陸歷史作家邙山野人提到，項羽和劉邦在鴻門宴後展開楚漢之爭，原本降服劉邦的魏王魏豹、趙王趙歇和代王陳餘都投靠項羽，劉邦便派韓信自關中東進攻魏，先是俘虜魏豹，再攻打太行山以東的趙國，趙歇和陳餘得知後，在井陘口聚集20萬大軍，當時想穿越太行山有8條通道，其中一條就是井陘，井陘雖險峻但能通車馬。

趙國實質握權者代王陳餘的將領李左車當時提議，帶領3萬兵從小道攔截韓信的物資兵，但陳餘認為韓信若進入太平山，軍隊早已疲憊不堪，勝率極低，韓信從間諜口中得知此事，便放心的帶兵到距離井陘30里的地方紮營，還讓主力到井陘口的河邊背水列陣，後世許多人認為，背水一戰發生於冶河旁，但邙山野人認為是在井陘口外，韓信於流出井陘口的太平河擺陣。

韓信半夜時先派2千輕騎，走小路繞到趙軍營寨旁埋伏，再派1萬人出井陘口於太平河旁背水列陣，天亮後樹立旗鼓，率主力出井陘口挑戰，趙軍則派部分軍隊出擊，雙方大戰許久，韓信與張耳所在的中軍假裝畏戰棄旗鼓，漢軍主力仍維持陣線，趙軍主帥認為自己佔優勢，於是傾盡守營的軍隊出擊，漢軍埋伏的輕騎趁機殺入趙營，趙軍得知後軍心大亂而遭擊破。

邙山野人分享韓信戰術4奇招，第一是他反其道而行，軍隊正常列陣是靠山面水，但他故意讓趙軍誤以為自己不懂兵法；第二是漢軍主力進入戰場後，背水陣成為側翼與預備隊，達到夾擊包抄的作用；第三為交戰後韓信假裝棄旗鼓誘敵，使敵人出兵放空營寨；第四戰是僵持階段，他預先埋伏2千輕騎迅速出擊，才能夠成功劫營。