邊境牧羊犬會利用眼神與肢體控制羊群的走向，因此牧場人員通常會飼養牠們便於控管羊隻。美國一名牧場主人近日分享牧羊犬趕羊過程，只見2隻狗花不到幾分鐘時間，順利將上千隻羊全數歸隊，空拍畫面曝光後，不少人直呼好整齊。

美國一名牧場主人萊利（Rural Riley）近日在抖音分享一段影片，他使用空拍機拍下自家牧羊犬工作畫面，上千隻羊放牧完畢準備回欄舍，2隻牧羊犬四處狂奔調整，將牠們一一趕進所屬的區域，期間發現有羊要落跑，牠們都能及時發現。

畫面中可見，羊群整齊的回到欄舍，像是沙漏倒著放，過程中牧羊犬未曾懈怠。影片曝光後，累積110萬觀看次數，不少人驚呼「不愧是邊境牧羊犬，做事有效率到像機器狗」、「2隻狗要管這麼多隻羊，真的很厲害」。

牧羊犬不只聰明，而且也非常負責任，美國田納西州丹德里奇一名飼主就曾透露，他養了一隻牧羊犬「多克（Doc）」，一日他開車到市區辦事，將牧羊犬關在家裡，未料牠誤以為自己有任務在身，竟掙脫繩索後跑到農場，把自家飼養的羊群趕到屋前，期間撞倒擺放在前廊的裝飾品，主人回到家後瞬間傻眼。