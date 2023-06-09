西班牙一名22歲女子席波拉（Sibora Gagani）於2014年和男友分手後就此人間蒸發，時間長達9年，直到男子近日因為刺傷現任女友被捕，才坦承當年殺了席波拉，且對方遺體至今還在自家牆壁中。

綜合外媒報導，2011年，19歲的席波拉跟男友羅密歐（Marco Gaio Romeo）一起搬到西班牙南部的太陽海岸居住，直到2014年7月7日兩人分手，不過席波拉自此卻突然人間蒸發。過去9年來，警方不斷搜尋席波拉的下落，卻始終沒有進展，羅密歐則聲稱和席波拉分手後，對方就帶著個人物品離開，兩人也斷了聯繫，警方最後只好將其列為失蹤人口。

歷經近10年毫無線索的日子，羅密歐5月因為涉嫌持刀刺殺28歲伴侶寶拉（Paula）遭逮捕，更讓人錯愕的是，他在警局失蹤人口海報上看到席波拉的照片後，竟主動承認自己就是殺害席波拉的兇手，並供稱曾用強酸溶解其遺體，並將剩餘的殘骸藏在自家牆壁後面的空隙處。

警方本月6日搜索羅密歐住處，果然發現牆壁後方空隙處確實有一具人類遺骸，目前遺體已送往檢驗中心接受DNA檢驗，藉此確認是否為席波拉的屍體。