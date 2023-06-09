澳洲昆士蘭州一名男子日前帶愛犬出門散步，發現一隻蟒蛇與小袋鼠扭打在一起，隨後小袋鼠被牽制住，倒在草地上動彈不得，最終窒息而亡，蟒蛇緩緩地將獵物吞下肚，男子直擊蟒蛇覓食過程，直呼不可思議。

根據澳洲媒體報導，奧姆（Duke Orme）日前到遠北區的旺加林海灘（Wongaling Beach）附近遛狗，在草地上發現一條紫晶蟒（Australian scrub python）與小袋鼠（wallaby）扭打在地，蟒蛇最終占上風，把小袋鼠纏到窒息死亡，最終開始進行吞食。

奧姆提到，整段獵捕過程確實很恐怖，但能親眼看到蟒蛇覓食，是非常難得的事情，「蟒蛇雖然可怕，但牠也必須吃東西，每個人的感想都不同，但這就是大自然」、「以蟒蛇界來看，紫晶蟒並非最重的品種，但牠們身體非常長，能捕食大型獵物」。

奧姆表示，紫晶蟒擁有澳洲最長蛇的稱號，最長可達8公尺，牠們沒有毒性，所以在伏擊獵物前會先躲起來，狩獵時使用肌肉發達的身體纏住目標，待獵物窒息後再吞食，「紫晶蟒通常會先從頭開始吃，因為腿部可以充當鉤子，用於牠們固定才好進食」。