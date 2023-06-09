美國康乃狄克州一名33歲人妻日前被丈夫嗆「在家什麼事都沒做」，當下她不想與對方吵架，於是用行動報復對方，決定全面罷工不做家務，丟下凌亂的家出去玩，3天後丈夫就受不了，主動打理家裡，並向妻子低頭道歉，相關影片在網路引發討論。

33歲人妻琳賽（Lindsay Donnelly）在抖音提到，近日她哄完孩子睡覺後，在廚房打掃的37歲丈夫布萊恩（Brian）突暴怒，嗆妻子在家什麼事都沒做，琳賽傻眼但並不打算吵架，她乾脆不做家務，衣服、碗盤都沒洗，周末就出門與朋友外宿，事隔3天後，布萊恩意識到妻子的付出後，著手把家裡整理乾淨並低頭道歉。

琳賽接受《Today》訪問表示，她與丈夫都有全職工作，兩人結婚7年育有2子，平時夫妻倆在家都會分擔家務，布萊恩主要負責烹飪，而她則處理其他雜事，當天她哄孩子上床睡覺後，布萊恩則是在廚房打掃，當時她就注意到丈夫心情不太好。

琳賽說，「我發現丈夫脾氣有些暴躁，就過去詢問『怎麼回事？』，沒想到他卻反嗆，我在家什麼都沒做，我不想為這種事大吵，所以決定用比較有趣的方式解決，沒想到真的有用」，不過有部分網友仍無法接受布萊恩的失言，琳賽也向眾人強調，布萊恩是一位很棒的丈夫，在婚姻裡更是神隊友。