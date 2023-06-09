古代皇帝開疆闢土、平定邊疆異族時，派出去的領兵人選通常都不是太子，而是太子以外的皇子，難道是因為比較愛太子嗎？大陸歷史學博士提到，太子上戰場不小心戰死，恐會影響國家政局，而且若是又握有軍權，皇帝位置可能會不保。

大陸北大歷史學博士王珊提到，古時皇帝不可能派太子領兵打仗，主要考慮到兩方面，若是太子戰死沙場，就會導致政局不可控，此外太子是法定繼承人，皇帝與太子雖是父子，但在另一層面，兩人也算是政敵，不能將國家的軍隊全交給太子管理，恐危及皇帝的位置。

以隋朝統一江南為例，帶兵攻城的是後來的隋煬帝楊廣，也就是楊堅的二兒子，不過皇帝讓二兒子帶領軍隊，也會擔心他在軍中建立威望，可能反過來殺太子，類似狀況就曾發生在唐朝第二任皇帝「唐太宗李世民」身上，當時他掃平主要割據勢力，手下還文官武將，可說是強大的謀事集團，他們自然就想拱李世民上台。

王珊進一步指出，各朝皇帝雖派其他兒子帶兵打仗，但同樣也擔心對方謀反，所以會制定許多規範，除了繼承權正統性外，再來像是對方無法調動宮城內的禁軍，皇子的軍隊通常都駐紮於城外，皇帝只放權讓他們帶兵，但絕不允許進城威脅自己的權威。