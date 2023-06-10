伴娘真難當！大陸一名女子日前當同事的伴娘，卻是噩夢一場，她先是要自己叫車前往結婚地點，當天還被當成丫鬟使喚，甚至還遭新郎親戚嫌沒做事，當了3天伴娘花了人民幣2000元（約新台幣8600元），讓她崩潰的說「當伴娘一定要三思而後行」。

大陸一名網友近日在小紅書發文表示，一名關係很好的同事找她當伴娘，原本以為是開心的事，未料卻是噩夢的開始，新人的家與她所在城市很遠，而且沒有直達車，原本計畫是她搭新娘家的車一同前往，卻臨時被告知坐不下，她只好自掏腰包搭地鐵再轉高鐵過去。

未料抵達當地後卻沒人來接應，新娘還說「我們這麼忙，哪有空接你，你自己叫車到飯店不就行了，你還給我添麻煩」，讓原PO聽了很傻眼，最終還是新郎弟弟來接她去飯店，由於不知新娘在哪間房梳妝，她打了5、6通電話才與女方取得聯繫。

原PO表示，結婚當天她就像丫鬟一樣忙前忙後，那時下雨了，她還被叫去幫忙買早餐，新娘上台致詞時她並未幫忙拉裙子，就遭新郎親戚謾罵，讓她非常委屈，「彩排也沒叫我上台，誰知道要去台上？待會又說伴娘搶風頭怎麼辦？」，而婚禮隔天新人還婚紗時，發現漏了一件衣服在飯店，還吩咐原PO去拿，計程車錢都還是她自己付的。

原PO以為事情都結束了，未料回程原本講好坐新郎車，又被告知坐不下，她只好自己買高鐵票回家，伴娘之旅共花人民幣2000多（約新台幣8600元），包含車錢與禮金，最後收到新娘給的紅包200元（約新台幣864元），她提到不是錢的問題，而是中間發生了許多不愉快的事，「沒感受到新郎新娘的歉意與尊重、感謝，好像給我200元，我就該鞠躬盡瘁的那種態度」、「關係不是非常要好，就不要去當伴娘，吃力不討好」。