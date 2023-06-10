誤會大了！大陸一名網友日前抓包愛犬偷吃貓食，不過由於狗的體型大，而且毛又非常多，爬到桌上時看起來像「雪怪」，讓不少網友第一時間都看錯，誤以為屋內闖入怪物，直到狗狗露出真面目後，大家都忍不住笑出來。

狗主人日前在小紅書帳號「小舞小山小雨要一起吃吃吃」分享影片，她養了一隻3歲半的牧羊貴賓犬（sheepadoodle）「小山」，還有一隻高齡12歲的貓，當時她準備了一盤貓糧放在桌上，未料小山發現後，竟直跳上桌狂嗑，直到被主人抓包才趕緊逃走。

影片曝光後，累積232萬觀看次數，不少人都被嚇到，因為鏡頭前的貴賓很大，全身都是白毛，乍看之下像怪物，紛紛表示「我以為是穿毛絨外套的流浪漢，闖進你家偷吃」、「一開始以為是雪山野人」、「我的天啊！看成一個人身上沾滿米飯」、「這種狗真的很像人，走在街上經常看到，我有點怕」、「成功偽裝的狗」。

狗主人提到，貴賓狗偷吃貓食多達7、8次，這次剛好開啟居家攝影機，才抓到偷吃過程，而愛犬從小就很貪吃，甚至吃過貓屎，當時她還刻意在貓砂盆旁圍出空間，但都沒有用，「醫生說這就像一坨蛋白質，散發香氣引誘牠，只能不讓牠接近貓砂盆」。