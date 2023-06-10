弱肉強食是動物界的生存法則，面對危機，陷入弱勢的一方也會力挽狂瀾祭出反擊，過去就有一隻流浪狗誤將電鰻當作肥魚，一口就直接咬上，沒想到立刻被電到懷疑狗生，最後只能悻悻然地挾著尾巴落跑。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一隻流浪狗在岸上看見了一條肥魚，隨即見獵心喜的衝上前去，並迫不及待的原地開吃，沒想到一口咬下時，卻突然痛得在地上打滾，緊接著光速逃離現場。

仔細一看，原來流浪狗眼中的肥魚，其實是一條電鰻，身上有數以千計的放電體，牠的肌肉組織幾乎都能放電，佔其身長的80％以上，而每個放電體約可製造0.15伏特的電壓，當數千個放電體一起全力放電時的電壓便高達600～800伏特，但這種高電壓只能維持非常短暫的時間，且放電能力會隨著疲勞或衰老的程度而減退。

一般認為，電鰻放出低電力的目的是在警告、試探或偵測。至於電鰻之所以能不被自己或同類電到，是因為體內的脂肪組織有很好的絕緣作用，同時電鰻本身也很適應微弱的帶電環境。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「狗一定被電到很疼」、「這物理攻擊好威」、「免費電療」、「直接被電到懷疑狗生了」。