澳洲北領地一名餐廳老闆正在收拾戶外餐桌時，發現一條長5公尺的巨蟒，牠可能是被剩菜或燈光吸引，偷偷爬椅子往上看，所幸當時顧客都已離開，老闆將蟒蛇的模樣拍下，PO在網路上引發討論，直呼「這是我見過最大的蟒蛇」。

根據《每日郵報》報導，經營野外營烤餐廳的老闆梅爾維爾（Josh Melville）近日接待完最後一組客人，正在整理戶外的餐桌，沒多久就出現一條5公尺長蟒蛇，牠可能被剩菜的味道吸引，之後爬到椅子上狂盯電燈，梅爾維爾隨後拿出手機拍攝。

梅爾維爾提到，這條蟒蛇是他見過最大的，蟒蛇雖然在北領地並不罕見，但看到體型如此大蟒蛇，還是讓他感到非常驚訝，「沒想到營地竟出現訪客，當下我並沒有很緊張，雖然不確定有沒有毒，但只要小心一點，不要打擾到牠們就會沒事」。

影片中的蟒蛇品種為橄欖蟒（Olive pythons），是澳洲第三大蛇類，僅次於紫晶蟒和昂培立莫瑞蟒（Oenpelli），橄欖蟒體長可達2至5公尺，分布於西澳洲和昆士蘭及北領地，橄欖蟒體型大看似可怕，但牠們並沒有毒，而且以友善、冷靜著稱。