美國一名房地產經紀人去年整理岳父的老宅時，在地下室發現數個裝有1美分的銅幣，數量多達100萬枚，認為面值至少1萬美元，價值可能超過100萬美元（約新台幣3000萬），起初以為挖到寶非常開心，未料卻是棘手的問題，許多銀行根本不收，讓他們不知如何是好。

根據《衛報》報導，居住在加州的房地產經紀人雷耶斯（John Reyes）自岳父弗里茨（Fritz）過世後，與妻子著手處理岳父位於洛杉磯的故居，打算重新整修，這棟房子建於1900年代初，當時是一間提供住宿和早餐的小旅館，弗里茨和他的兄弟都是德國移民，住在這長達數十年，直到弗里茨去世，他的兄弟才搬離。

雷耶斯提到，故居裡有許多老舊的物品，他們幾乎全都保存下來，去年更在地下室角落，發現幾十個裝滿舊版1美分銅幣的銀行錢袋，但銀行名字他們都從未聽過，表示都已經不存在了。而美國最早一分錢硬幣用純銅鑄造，直到1943年二戰需要銅，才改為鍍鋅的鋼，到1982年便士主要由鋅製成，弗里茨可能認為金屬有價值，所以開始收集銅幣。

雷耶斯一家估計銅幣值100萬美元，問了幾家銀行是否願意收，其中一間富國銀行分行則拒絕，表示金庫沒有空間存放，最終他們將銅幣放到二手網站OfferUp拍賣，出價2.5萬美元，但多數人只願意買部分銅幣，讓雷耶斯相當崩潰，提到光是從地下室搬出銅幣，就花費他們許多精力與時間，若沒賣出好價錢，就宛如做白工。