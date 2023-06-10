商朝是歷史上有文字記載並遺留至今最早的朝代，還是青銅文明的起點，可說是非常了不起的時代，但在某些方面仍很殘忍。大陸歷史學者提到，商朝若逮到戰俘，都不是選擇當作奴隸使用，而是馬上殺掉，主要就是考慮到勞動成本問題。

大陸北大歷史學博士王珊提到，古代屬於壯勞動力，戰俘抓回來幫忙種田，人多確實能增加生產力，但他們若是不情願，工作效率自然不高，同時監督者還要提供糧食，保證戰俘有力氣繼續工作，若不把他們當人看，只提供極少的食物，戰俘吃不飽依舊無法提高生產力。

王珊進一步說，在古代冷兵器時期，殺人只是一瞬間的事情，但養戰俘當奴隸，還要派出監督者長時間看管，讓戰俘四散田野工作，基本上就非常費人力成本，監督者也要很強壯，才能保證對方無法逃跑、反抗，此外戰俘還可能因語言不通、信仰不同，而產生更大的衝突。

而商朝是否存在奴隸制度一直極具爭議，不過當時確實是有部分奴隸，甲骨文中的「臣」、「妾」和「芻」，其實就是奴隸的意思，而奴隸來源通常是兩國打仗後，贏得一方將年幼戰俘擄回家做家奴，不過當時的人很迷信，因此不少戰俘還被當作「人牲」，也就是祭祀所用的貢品。