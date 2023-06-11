近日有網友在沙灘上捕捉到一隻小螃蟹像夾娃娃機一樣，把剛出生的小海龜整隻扛起帶走，看似歡樂有趣的畫面，其實並非是在跟海龜玩，而是展開一場獵食行動。

大陸微博上瘋傳一段影片，畫面中可見，一隻剛孵化不久的小海龜正賣力地在沙灘上爬行，想要進入海中，沒想到半路突然殺出一隻螃蟹，以迅雷不及掩耳的速度固定住小海龜的身體，無論海龜怎麼擺脫也甩不掉牠。

等到螃蟹喬好位置後，立刻就像是夾娃娃機一樣，用蟹螯緊緊夾住龜殼後，將小烏龜半身抬起，接著迅速拖走。無助的小海龜拚命揮動前肢，卻依然逃不出螃蟹的魔爪，只能任由螃蟹帶走飽餐一頓。

影片曝光後網友對於海龜的下場感到心疼，紛紛留言直呼「螃蟹跑步的樣子好歡樂，但海龜就悲劇了」、「萌萌噠冷血殺手」、「小海龜殼還是軟的，被這樣夾著，真是看了就疼」、「雖然殘忍，但這就是生態食物鏈」。

也有不少人對於螃蟹會獵食海龜而感到驚訝，對此，知情網友解釋，對其他動物而言，小海龜從出生到下海前的那一刻可說是一場盛宴，「大多數破殼的小海龜最終都下不了海，半路上就被吃了」。