成吉思汗一生戎馬天下，率領蒙古鐵騎東征西討，建立了版圖廣闊的蒙古帝國，而戰馬無疑是重要的戰略資源。據悉除了戰馬之外，蒙古大軍遠征時都會帶上一批母馬隨行，背後原因有四，包括能給士兵提供食物，也能安撫公馬情緒、充當運輸隊；同時又能生育小馬，保障戰馬數量。

根據《搜狐網》報導，成吉思汗統一蒙古各部落後，四周的政權也迎來了惡夢，蒙古騎兵不僅征服了俄羅斯草原、阿拉伯帝國，也打敗了西方聯軍，勢力橫掃歐亞大陸，其中長途奔襲是蒙古騎兵的一大特點，對於後勤補給也是極大考驗，因此一名士兵往往備有6匹戰馬，除此之外，軍隊還會帶上一批母馬隨行，背後有四大考量。

首先是母馬產出的馬奶是士兵們重要的食物來源，除了可當作水飲用，多餘的馬奶還能做成方便攜帶且便於長期儲存的乳酪，免去生火做飯而暴露行蹤的可能性，加上乳酪熱量高、營養豐富，可以幫助士兵迅速恢復體力。一旦戰事吃緊，遭遇糧食危機，馬肉也可製成肉乾，為士兵補充能量。

其次是在戰場上衝鋒陷陣的公馬雖然跑得快，但少不了會因為發情而脾氣暴躁，讓士兵一個頭兩個大，但若有母馬隨行，就能有效解決難題，安撫公馬。第三，母馬也能充當運輸隊，幫忙運載物資。

更重要的是，母馬會生小馬駒，為龐大的戰馬群補充新成員，即便蒙古騎兵所向無敵，但連續戰鬥的過程中勢必會消耗掉大量戰馬，此時就必須要有新生小馬替補這些空缺，保障戰馬的數量。