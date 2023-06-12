不少人到外地工作後，都會選擇在當地租屋居住，美國一名女大生獲得一間公司每周一次的實習機會，地點距離住家卻有1127公里遠，然而經過仔細評估後，她竟選擇「坐飛機通勤」，每次實習都要凌晨3點就起床去候機，影片曝光立刻引發網友熱議。

根據《每日郵報》報導，21歲女大生索菲亞（Sophia Celentano）居住在南卡羅來納州，近日她獲得位於紐澤西市一間企業的實習機會，兩地距離700多英哩（約1127公里），然而在當地短期租屋並不便宜，因此她選擇「坐飛機通勤」，每到實習日，她就要凌晨3點起床，6點下機後再搭車，大約8點30分左右能抵達公司。

索菲亞把這段有趣經歷分享到TikTok，不少網友看到都十分驚訝，留言直呼，「通勤？這應該稱作商務旅行」、「親愛的，每周坐一次飛機絕對不會比在當地和室友合租還便宜」、「世界上沒有一份值得這樣做的工作」、「就算給我再高的薪水，我都不要凌晨3點就起床」。

對此，索菲亞出面強調，住在家裡不用付房租、餐費，替她省下很多錢，更將每筆花費詳細列出，每周一次的機票100美元（約新台幣3062元）、搭車100美元、買食物或其他東西25美元（約新台幣765元），為期10周的實習期間總共花費2250美元（約新台幣6.9萬）。

但如果住在紐澤西州的公司附近，每月房租750美元（約新台幣2.3萬）、每周食物費150美元（約新台幣4593元），以及其餘花費約50美元（約新台幣1530元），10周下來總計為4250美元（約新台幣13萬），費用整整高出一倍。

除此之外，索菲亞認為搭機通勤還有其他好處，像是和家人相處的時間較多，也能經常和男友約會；她表示，雖然每次都要早起通勤很辛苦，「但我已經習慣旅行，我非常喜歡旅行、喜歡冒險，我曾在海上度過一個學期，住了長達4個月，對某些人來說可能是惡夢，但對我來說還好。」